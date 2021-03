Com Neto Moura titular, Mirassol vira contra São Bento e inicia o Paulista com vitória

Na partida de estreia do Campeonato Paulista 2021, o Mirassol venceu o São Bento de virada, por 2 a 1, neste sábado (27), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

O atalaiense Neto Moura, meio-campista do Mirassol, foi titular e ajudou sua equipe a conquistar os três pontos. O camisa 8 retornou ao Leão no inicio de fevereiro, após boa passagem defendendo a Ponte Preta na segunda divisão do brasileiro.

O São Bento abriu o placar logo no início do jogo, aos 6 minutos, com gol de Geovane. Mas, o Mirassol buscou o empate com Daniel Borges, ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, Fabricio marcou o gol da virada do Mirassol. Mas, a vitória só foi garantida pelo goleiro Muralha, ex-Flamengo, responsável por uma defesa espetacular no fim do jogo.

A equipe de Neto Moura segue agora para enfrentar o Novorinzontino, nesta terça-feira (2), no estádio Campos Maia.