Vereador Anderson Medeiros participa de uma entrevista exclusiva com o radialista Adaias Ferraz

Antes de começar a primeira sessão ordinária da Legislatura 2021-2024, nesta terça-feira (23), o vereador atalaiense Anderson Medeiros (PSC), participou de uma entrevista exclusiva com o radialista Adaias Ferraz, para a rádio web do site Atalaia Pop.

Vereador de primeiro mandato, Anderson Medeiros comentou sobre as expectativas que existem em seu trabalho como representante da população atalaiense. “A expectativa é a melhor possível, pois nossa cidade não merece sofrer mais, ela já vem sofrendo há vários anos. Vamos fazer um mandato, com fé em Deus, confiante de que dias melhores virão e trabalhar para todos. Uma grande maioria acreditou em nosso trabalho, mas sabemos que a política não é fácil. Mas, a expectativa é que tudo vai dar certo”, comentou.

“Hoje vamos começar a nossa primeira sessão e tenho certeza que meus colegas irão contribuir muito para o desenvolvimento da nossa cidade”, destaca Anderson Medeiros.

Candidato pela segunda vez, Anderson destacou os fatores que o impediram de obter êxito em 2016. “Foi um trabalho curto. Comecei a pré-campanha em abril, mas não tivemos tempo de percorrer toda a cidade. Tivemos 321 votos, mas foram votos conquistados com muito trabalho. Terminou a eleição, nós perdemos, mas continuamos o trabalho. E, graças a Deus, na eleição de 2020, deu certo”.

Integrante do Partido Social Cristão, mesmo partido da prefeita Ceci Rocha, o vereador analisou o começo da atual gestão. “Meu comentário pode ser um pouco cedo, mas acredito que não, por conta de outros trabalhos que a prefeita desempenhou e que eu acompanhei. Toda vez que eu acompanho um candidato, investigo sua vida política e vi na Ceci que ela já tinha feito um trabalho muito bom, que poderia ser desenvolvido na minha cidade. Acredito muito no trabalho dela e sei que vai se empenhar o máximo para que tudo dê certo”.

Anderson também comentou sobre o que espera da relação Executivo e Legislativo. “Tenho certeza que os dois poderes irão trabalhar em conjunto. Sei da dificuldade que enfrentamos hoje. Não é fácil. A população de Atalaia se dividi em muitos Povoados”.

Adaias Ferraz também lembrou da tradição política familiar que aumenta a responsabilidade do mandato do vereador Aderson Medeiros. “O meu avô Serzedelo Medeiros Costa foi vereador por muitos mandatos. Meu tio, irmão do meu pai, o vereador José Quirino foi presidente da Câmara nos anos de 81 a 82. Depois, foi candidato a vice-prefeito na chapa do Hilton Agra, perdendo as eleições para o Zé do Pedrinho. Então, a política corre nas nossas veias e, tenho certeza que vamos retribuir o máximo”.

Questionado se seu mandato terá um olhar especial voltado para a classe mais necessitada, disse gostar mais de trabalhar na periferia, pois é onde estão as pessoas que mais precisam da política.

“Já tenho dito em outras ocasiões que a política não é para servir A ou B, mas sim a todos. Mas, tem a classe carente que precisa mais da política. Numa das pesquisas da eleição passada, alguém me perguntou o porquê de não pontuar muito no centro e respondi que gosto mais de trabalhar na periferia, pois é onde estão as pessoas que mais precisam da política. Tenho acompanhado os discursos da prefeita Ceci Rocha, onde ela diz que vai desempenhar um papel fundamental para as pessoas de baixa renda”, destacou.

Em suas considerações finais, Anderson Medeiros disse ter certeza do apoio da população atalaiense. “Para que juntamente com o Poder Executivo, façamos um papel fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade, porque a gente vem parado no tempo. Quero dizer que podem contar com o amigo Anderson Medeiros. Vou está sempre a disposição. Meu gabinete aqui na Câmara vai sempre está aberto e, o que tiverem de dificuldade, não procurem o vereador, mas sim o amigo Anderson Medeiros”.