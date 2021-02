Neto Acioli protocola ofícios pedindo melhorias em infraestrutura na cidade de Atalaia

Na manhã desta quinta-feira (18), o vereador Neto Acioli (PP) esteve na Secretaria Municipal de Infraestrutura, onde entregou em mãos ao secretário Eraldo Brasil, dois ofícios solicitando melhorias no município.

O ofício de número 004/2021 solicita a manutenção em um bueiro próximo a Secretaria Municipal de Saúde. “Precisa que seja colocada uma grade de ferro, tendo em vista a grande quantidade de ratos que saem dessa bueira, trazendo assim risco a saúde dos moradores que residem nesta região”, destaca o vereador em sua justificativa.

O outro ofício protocolado pelo vereador Neto Acioli, o de número 005/2021, pede que a referida Secretaria faça melhorias na estrada próxima a Fazenda Granja, no bairro Nova Olinda, através de uma patrol. A referida estrada encontra-se com difícil acesso.

Neto Acioli destacou também o bom atendimento do secretário Eraldo Brasil. “Fui muito bem recebido pelo secretário, onde na oportunidade pude destacar que esses ofícios são pedidos dos moradores destas regiões, que esperam que esses problemas sejam solucionandos o quanto antes. Como representante dos atalaienses, estarei sempre atento e a disposição para trabalhar em prol do bem estar da população da nossa cidade”.

Na Seinfra, o vereador também pôde conversar com o engenheiro Pedro, do Governo de Alagoas, que tinha ido se reunir com secretário Eraldo Brasil, para tratar sobre as obras do programa Minha Cidade Linda, no município de Atalaia.

Secretário Eraldo Brasil, vereador Neto Acioli e o engenheiro Pedro.