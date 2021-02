Com o atalaiense Jonas em campo, ASA conquista o bicampeonato da Copa Alagoas

O ASA conquistou o bicampeonato da Copa Alagoas, neste domingo, 14 de fevereiro. Na grande final, disputada no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, o ASA derrotou o Coruripe por 1 a 0, gol do zagueiro Marcelo, aos dois minutos do segundo tempo.

Em campo, ajudando decisivamente na conquista do Fantasma, o lateral direito atalaiense, José JONAS da Silva Salú, de 30 anos de idade, também conhecido como Joaninha.

Jonas chegou ao ASA no começo de 2021. Em 2020, o atalaiense vestiu a camisa do Centro Esportivo Olhodaguense – CEO e do Canaã Esporte Clube, que disputou o Campeonato Baiano A2.

Com a conquista, o alvinegro garantiu a sua participação na Série D de 2022 e poderá disputar uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano, se não ficar entre os dois melhores do Campeonato Alagoano.

Em 2021, Jonas ainda defende as cores do ASA na disputa do Alagoano e do Campeonato Brasileiro Série D.

ASA é bicampeão da Copa Alagoas. Foto: Aílton Cruz/Gazeta de Alagoas