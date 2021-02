Vereador Neto Acioli protocola ofício na Semed visando garantir transporte escolar para alunos da zona rural

Com a aproximação da volta as aulas na rede municipal de Atalaia, o vereador Neto Acioli (PP) vem demonstrando grande preocupação com a situação que envolve 39 alunos residentes em fazendas próximas a Copervales.

Essas crianças residem nas Fazendas Varame, Urupema, Queimados, Sapucaia e Mato-Grosso e são estudantes da Escola Municipal Francisco Lopes de Farias, que recentemente desabou devido a precária conservação em sua estrutura física.

Visando garantir uma educação de qualidade para essas crianças, o vereador Neto Acioli esteve na tarde desta sexta-feira (12), na Secretaria Municipal de Educação - Semed, onde entregou a secretária Glauciane Veiga Wanderley, o oficio 003/2021, para que a Semed garanta desde já a essas famílias, que será disponibilizado transporte escolar para que os alunos frequentem outras escolas do município.

O ofício entregue foi uma forma de reforçar o pedido feito pessoalmente pelo vereador Neto Acioli à secretária, no último dia 20 de janeiro.

“Esses jovens alunos da zona rural, assim como as demais crianças do município, já tiveram que enfrentar um difícil ano letivo em 2020, por conta da pandemia e não podemos nem pensar na possibilidade deles perderem mais aulas por falta de transporte que os levem para outras escolas do município. Fui pessoalmente nesta tarde entregar esse ofício, para que a Secretaria da Educação se pronuncie sobre esse assunto e tranquilize mais essas famílias”, destacou o vereador, que está iniciando seu primeiro mandato de representante da população atalaiense.