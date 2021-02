Neto Moura retorna ao Mirassol para a disputa do Campeonato Paulista

O Mirassol anunciou em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (11), o retorno do meio-campista Neto Moura, para a disputa do Campeonato Paulista. O atalaiense tem 24 anos e estava emprestado a equipe da Ponte Preta, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro .

Pela Ponte Preta Neto Moura fez 30 partidas e marcou um gol. O time de Campinas ficou na sétima colocação, apenas quatro pontos abaixo da zona de classificação à Série A.

Neto Moura tem 22 jogos pelo Leão e foi o autor do primeiro gol da equipe na melhor campanha da história do Mirassol no Paulista, quando chegou as semifinais sendo derrotado por 1 a 0 para o Corinthians.

“É uma honra vestir essa camisa novamente”, destacou Neto Moura em postagem com a camisa do Leão, nas redes sociais.