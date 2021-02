Vick Makenz lança videoclipe do hit “Selvagem” em parceria com Aretta

Nesta última quarta-feira (10), estreou com grande sucesso no Youtube, o primeiro videoclipe de trabalho da cantora atalaiense Vick Makenz. Com este novo trabalho amplamente divulgado nas mídias sociais, a artista drag queen dá mais um importante passo em sua carreira.

Uma letra carregada de sensualidade, esse é o hit “Selvagem”, composição de Vick Makenz em parceria com a também artista drag queen Aretta. Todas as cenas do videoclipe foram gravadas na cidade de Atalaia, mais precisamente na Casa de Cultura e no Santuário Ecológico de Santa Tereza.

Vick destaca como surgiu a oportunidade de trabalhar com Aretta. “Em meados de 2018 compus a música intitulada ”Selvagem", com uma letra sensual. Vendo que seria um hit, senti a necessidade de convidar alguém para fazer parte desse projeto. Conheci ARETTA pelas redes sociais, onde batemos um papo de fazer um featuring juntas e foi daí que apresentei a música, acompanhada de um convite. Ela super aceitou e desde então viemos nos esforçando para que tudo isso acontecer”, destaca a cantora.

A música Selvagem foi lançada em 2019, com produção de RAREBLACK, produtor residente em Maceió.

A gravação do áudio visual de "Selvagem” foi uma ideia de Edu Anjos, responsável pelo roteiro e direção. “Com bem pouco dinheiro começamos a ir em busca de patrocinadores e de amigos para tentar viabilizar o projeto. Nesse processo de criação encontramos os filmaker's DZ e JEFERSON SANTU nas redes sociais e nos encantamos com seus trabalhos. Feito o convite para também fazer parte, eles super aceitaram e abraçaram a ideia. Tivemos o apoio da Casa de Cultura e do Santuário Santa Tereza para as gravações. Passamos por alguns problemas, como perder as cenas e tivemos que regravar praticamente tudo, mas graças a Deus, deu tudo certo”, comenta Vick Makenz.

“Contamos com a ajuda de muitas pessoas que foram importantes para tudo isso acontecer Skarllet Fucksia, Antonio Neto, Vanessa Lopes, Márcio Douglas, Gabriel Rosalino, Marcelo Fagner, Chris Cabral e entre outras pessoas especiais”, conclui a artista atalaiense.

Na última sexta-feira (5), Vick e Aretta participaram de uma coletiva de impressa na sede do SEATA, com a participação de influenciadores digitais da cidade. Na oportunidade, além de esclarecerem detalhes sobre a parceria e o novo projeto, realizaram a prévia do lançamento do videoclipe.

CONFIRA: