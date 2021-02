Distrito Industrial de Atalaia vai se chamar José Lopes de Albuquerque

O Distrito Industrial do município de Atalaia, um grande sonho da população, vai receber o nome de um dos políticos mais queridos da cidade, o ex-prefeito José Lopes de Albuquerque - Zé do Pedrinho, falecido em 2018.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10), pela atual gestora do município, Ceci Rocha (PSC), em suas redes sociais. A gestora estava ao lado do procurador Dr. Márcio Roberto Júnior, que ontem, representando o município, fez um Boletim de Ocorrência, a respeito da invasão do terreno pelo Movimento Sem Terra. O Governo busca pedir judicialmente a reintegração de posse.

O terreno possui 44,13 hectares e é localizado às margens da BR-316, no Povoado Boca da Mata.

Um Projeto de Lei será enviado a Câmara Municipal, para formalizar essa homenagem ao ex-prefeito.

"Foi ele quem iniciou esse sonho e agora vamos conseguir, finalmente, realizar e gerar emprego e renda para Atalaia, fortalecendo também o comércio local", destacou Ceci Rocha.

O projeto do Distrito Industrial foi iniciado pelo prefeito Zé do Pedrinho, durante seu último mandato (2014-2016).

O ex-prefeito almejava criar oportunidades de trabalho para os atalaienses. "Com o Distrito, além de atrairmos industrias dos mais diversos setores, iremos aquecer a economia com a abertura de muitas oportunidades de trabalho", destacava Zé do Pedrinho em 2016.

Zé do Pedrinho durante assinatura do contrato do terreno para a implantação do Distrito Industrial.

Em suas redes sociais, a ex-vereadora Marta Albuquerque, filha de Zé do Pedrinho, agradeceu a homenagem.

"Tal gesto de nobreza desperta na família é amigos do homenageado um sentimento de gratidão e felicidade em saber que todo o amor e dedicação que ele demonstrou em vida por Atalaia, ficará eternizado em um projeto que representa a redenção econômica da cidade e de suas futuras gerações" destaca Marta Albuquerque.