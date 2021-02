Prefeitura de Atalaia realiza o lançamento do Programa Cria com a entrega 190 cartões

Na tarde desta quarta-feira (10), na Escola Estadual Floriano Peixoto, a Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Assistência Social, realizou a entrega de 190 cartões do programa Cria (Criança Alagoana), para mães atalaienses.

O Cria é um programa de auxílio de transferência de renda do Governo de Alagoas, que beneficia a primeira infância, proporcionando um auxílio financeiro de R$ 100 mensais, para gestantes em situação de pobreza e de extrema pobreza, e também para crianças com até 6 anos de vida. Garantindo assim a ampliação da assistência nutricional e a atenção básica.

Para continuar recebendo o beneficio as mães contempladas tem que seguir alguns critérios: pré-natal, tomar as vacinas do período gestacional; as crianças precisam ser acompanhadas por pediatras, tomar as vacinas e frequentar a creche.

A solenidade, que adotou todos os protocolos de prevenção a covid-19, conforme as orientações sanitárias, contou com a presença do representante da Seades – Elizeu Rego, da deputada estadual Fátima Canuto, da prefeita Ceci Rocha, da vice-prefeita Camyla Brasil, da secretária municipal de Assistência Valéria Araújo e demais secretários, do presidente da Câmara vereador Cicinho, vereadora Lays Melo, vereadora Janaína do Cal, vereador Tacinho, vereador Anderson Medeiros, vereador Rudinho e servidores municipais.

Madrinha do Programa Cria em Atalaia, a vice-prefeita Camyla Brasil destacou a importância do trabalho em equipe para o sucesso deste programa. “Recebi essa honrosa missão das mãos da prefeita Ceci Rocha. Trabalharemos junto a Secretaria de Assistência Social, apadrinhando para que esse projeto aqui no nosso município tenha cada vez mais êxito”, destacou.

Novos cadastros para o programa Cria em Atalaia já teve início para gestantes com renda até R$ 178,00. Para crianças de 0 a 2 anos de idade o cadastro terá inicio no mês de abril. Para crianças maiores de 2 anos até 5 anos, o cadastro começa em maio.