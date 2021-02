Primeiro mega encontro de gigantes da barbearia alagoana em Atalaia foi um grande sucesso

Neste último domingo, dia 7 de fevereiro, Atalaia foi sede do maior evento destinado para barbeiros já realizado no município. Foi um mega evento que reuniu gigantes da barbearia alagoana em um Workshop que certamente vai fazer a diferença na vida de profissionais que atuam neste ramo da beleza.

Com realização de SIMONE FELIX, o WORKSHOP ENTRE GIGANTES DE ALAGOAS aconteceu na Pousada Bom Sabor, bairro José Paulino e contou com as presenças de LÉO DE ATALAIA (Léo Shallon), LENISSON 100% PENEDENSE e ROGÉRIO BARROS; também com a participação do barbeiro atalaiense Jairo.

A programação foi totalmente voltada para os profissionais da área e incluiu demonstrações ao vivo, palestras, oficinas, uma boa alimentação e muito aprendizado. Foram entregues aproximadamente 30 certificados assinados a profissionais barbeiros de Atalaia, Maceió, Capela, Cajueiro, entre outras cidades alagoanas.

“Graças a Deus tudo ocorreu bem, onde os participantes puderam vivenciar um grande dia de aprendizado, que era o objetivo principal, com a entrega dos certificados. Agradeço muito o empenho da minha esposa Simone, fundamental para a realização do evento. Agradeço também aos patrocinadores, a parceria Lenisson, Rogério e a importante colaboração do Jairo. Enfim, agradeço a todos os amigos atalaienses e alagoanos que acreditaram neste evento, que confiam nestes profissionais e que fizeram parte deste mega evento”, destacou Léo de Atalaia.

A grandiosidade do evento deixou as portas abertas para que uma próxima edição possa ser realizada em Atalaia, já que cumpriu seu objetivo de inspirar quem está começando na profissão e tirar todas as dúvidas para quem buscou aprimorar seus conhecimentos.