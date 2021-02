Em entrevista, articulador político do município, Rodolpho Rodrigues, faz uma análise do primeiro mês do Governo Ceci Rocha

Igor Ulisses em entrevista com o articulador político do município de Atalaia.

A afirmativa popular de que alguém possui o DNA da política no sangue nunca foi tão factual quanto em relação ao advogado e pós-graduado em direito eleitoral, Rodolpho Rodrigues, que já participou de várias campanhas eleitorais e conseguiu êxito em muitas delas, na esfera do executivo e do legislativo.

Rodolpho Rodrigues agora desempenha um importantíssimo papel na nova gestão do município e, na última sexta-feira (29/01/2020), recebeu o jovem Igor Ulisses, onde conversou um pouco sobre sua vida, sua função no Governo Ceci Rocha, sobre o primeiro mês da administração e os próximos passos.

O resultado foi um ótimo bate-papo para o site Atalaia Pop. Confira:

Perguntei quem era o Rodolpho para a nova gestão, ele respondeu:

- “Eu sou um cara que ama Atalaia, meu propósito é ajudar para o bem comum, como já dizia o jingle de campanha: quero a minha cidade sorrindo feliz. A minha função é articular junto com os demais, para o bem comum do município”.

Perguntei sobre as políticas econômicas da gestão e sobre os próximos passos:

- “Foram encontradas várias irregularidades, onde pessoas recebiam gratificações sem o devido mérito e, por isso, foi necessário o corte. Haverá uma reavaliação e nem toda as gratificações serão cortadas. Isso não foi para prejudicar ninguém e sim para ajudar o município. Sobre a geração de emprego e renda já existe uma articulação política externa para futuras instalações de empresas no município, todavia primeiro vamos preparar o município – desburocratizar as leis e etc”.

Destacou também na esfera econômica o trabalho par o pagamento dos servidores públicos efetivos (ativos e inativos) dentro no mês trabalhando: “uma promessa de campanha”.

Na esfera social Rodrigues vem articulado em várias áreas, na mobilidade urbana de veículos disse que já convidou alguns secretários para percorrem alguns pontos críticos da cidade:

- “Hoje no nosso município existe vários problemas: a falta de sinalização de trânsito e isso atrapalha muito porém em breve iremos deliberar esse problema”, na esfera do urbanismo iremos também fazer a reorganização das feiras livres, dias, espaços e estrutura física e entre outras ações”.

Na educação destacou a parceria entre a secretária de Educação e a prefeita para a volta das aulas no período pós-pandemia: “Estamos trabalhando para que assim que for liberado, já voltamos no próximo dia”. Parabenizou também o grande trabalho que a Vice Prefeita Camylla Brasil vem protagonizado na Secretaria de Saúde.

Outra pauta importante foi a infraestrutura:

- “Nos próximos dias haverá o lançamento do programa Cidade Linda que vai beneficiar Jagata, São Sebastião e outras localidades. Outra ação importante será a elaboração e lançamento da rede de abastecimento de água do conjunto Deus é Fiel, junto com a Secretaria de Infraestrutura do estado”.

“Apesar das dificuldades, a Prefeitura vem trabalhando muito para sanar as demandas e anseios da população, existe um plano de 100 dias que a Prefeitura Municipal vai beneficiar todas as esferas da nossa cidade: assistência social, esporte etc”, destacou.