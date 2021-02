Mais de 60 cidades alagoanas já cancelaram o Carnaval; Atalaia é uma delas

A Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) vem preparando um levantamento com os municípios sobre as festas de Carnaval de 2021. Devido a pandemia do novo coronavírus, cidades polo tradicionais já anunciaram a suspensão da festa tradicional, que movimenta o turismo e a economia dos municípios. Até amanhã, o levantamento será concluído.

Informação obtida pelo site Tudo na Hora (TNH1), mostra que já são mais de 60 as cidades alagoanas que já confirmaram que não vão realizar as festas de Carnaval este ano. Entre elas está a cidade de Atalaia, que já respondeu a solicitação feita pela AMA.

“A não realização de festas carnavalescas atende a uma recomendação do Ministério Público Estadual, também divulgada pela AMA, que sugeriu a suspensão dos eventos, mas deixou a critério dos gestores a melhor decisão”, destaca reportagem da AMA.

Ponto Facultativo

As cidades ainda aguardam uma orientação do governo estadual para decidir sobre o cancelamento do ponto facultativo para os funcionários públicos.

Em entrevista no último dia 25, o governador de Alagoas, Renan Filho, já disse que dificilmente será ponto facultativo em Alagoas. "Nós vamos verificar como a situação vai ficar, e é óbvio que eu vou olhar o que os outros estados vão fazer também e alinhar tudo em conversas com a sociedade civil organizada, prefeituras e Ministério Público. Mas dificilmente o servidor público vai ser beneficiado com ponto facultativo", disse o governador.

* Com informações do site TNH1 e da AMA.