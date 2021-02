Cartão Cria: Governo de Alagoas lança o maior programa de transferência de renda do estado

O Governo de Alagoas lançou na manhã desta segunda-feira, 1º de fevereiro, o maior programa de transferência de renda do estado. Trata-se do Cartão CRIA, que funcionará como uma bolsa mensal no valor de R$ 100 a todas as famílias inscritas no Cadúnico do estado e que tenham filhos com idade de até 5 anos. Inclusive as que já recebem o Bolsa Família

A entrega do cartão é um marco para o Programa Criança Alagoana - Cria, criado há 6 anos e coordenado pela primeira-dama do estado, Renata Calheiros.

Em suas redes sociais, Renan Filho classificou como um dia histórico para Alagoas. “Assim defino o lançamento do Cartão Cria - maior programa de transferência de renda do estado. Agora, as mães de crianças na primeira infância e que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza, terão direito a um auxílio mensal de R$ 100,00 para ajudar no desenvolvimento da criança”, destacou.

Como funciona? O Cartão CRIA será um auxílio financeiro pago mensalmente, através da Caixa Econômica, e que deverá ser destinado a compras de alimentos para garantir mais qualidade nutricional para gestantes e crianças.

A quem se destina? As famílias que vivem na pobreza e extrema pobreza e que possuem gestantes ou crianças de até 5 anos de vida e crianças portadoras da síndrome congênita por zika vírus, com até 6 anos.

Meta: o Governo do Estado quer alcançar cerca de 140 mil famílias cadastradas até o final de 2021.