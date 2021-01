Nos pênaltis, Amigos de Ouricuri avança às semifinais do Intermunicipal Master

Um dos grandes nomes do futebol amador de Atalaia, o goleiro Jailson, foi o herói mais do que provável da classificação do Amigos de Ouricuri para as semifinais do Campeonato Intermunicipal Master.

O paredão defendeu um pênalti e ainda converteu a cobrança que garantiu a classificação do representante de Atalaia na competição. Colecionador de títulos no futebol amador de Atalaia, Jailson é tricampeão seguido da Primeira Divisão do Atalaiense.

A partida de volta foi disputada na manhã deste domingo (31), no campo da Utinga. No primeiro confronto, em Ouricuri, 2 a 2. A equipe atalaiense precisava de uma vitória simples contra o PSG Utinga. Com gol do artilheiro Da Silva, o Amigos de Ouricuri empatou com os donos da casa em 1 a 1. Nos pênaltis, vitória por 5 a 4.

O Amigos de Ouricuri aguarda agora o seu adversário nas semifinais e a definição das datas dos confrontos de ida e volta.

Atalaia segue muito forte em busca do título.