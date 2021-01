Governo Municipal prepara programação especial em comemoração aos 257 anos de Atalaia

O Governo Municipal divulgou agora a pouco, uma programação especial em comemoração aos 257 anos de fundação de Atalaia, comemorado nesta segunda-feira, 1 de fevereiro. Atalaia foi o quarto núcleo de povoamento a surgir em Alagoas e só é mais nova do que Alagoas do Sul (atual Marechal), Penedo e Porto Calvo.

Com atividades culturais e esportivas, a programação terá início a partir das 6 horas, na Rua de Cima, de frente à Igreja de Nossa Senhora das Brotas, com Alvorada.

Uma caminhada com a presença de artistas da terra e autoridades, irá percorrer as principais ruas da cidade, encerrando na sede da Prefeitura Municipal, onde haverá hasteamento das bandeiras, acompanhada dos hinos do Brasil, Alagoas e Atalaia.

As atividades seguem na recém reinaugurada Quadra Raimundo Nonato, no centro, com ciclismo, corrida de rua, aula de dança, skate, capoeira, jiu-jitsu/judô e futebol masculino e feminino.

A noite, a partir das 20 horas, na Rua de Cima, também está programada uma apresentação cultural do Coral da Terceira Idade, que faz parte da programação da Festa da Padroeira Nossa Senhora das Brotas.