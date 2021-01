Amigos de Ouricuri fica no empate no primeiro confronto das quartas de final

Terminou empatado o primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Itermunicipal Master entre as equipes do Amigos de Ouricuri e PSG Utinga Leão, no campo Manoel Tenório, no Distrito Ouricuri. A partida foi disputada na manhã deste último domingo, 24 de janeiro.

Chiquinho e Joabe balançaram as redes para a equipe do Amigos de Ouricuri, representante de Atalaia nesta competição.

A equipe atalaiense precisa apenas de uma vitória simples para avançar às semifinais. Em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.