Workshop vai reunir gigantes da barbearia alagoana no município de Atalaia

Um mega evento destinado aos barbeiros do município de Atalaia será realizado no próximo dia 7 de Fevereiro (domingo), a partir das 8 horas, na Pousada Bom Sabor, no bairro José Paulino.

O WORKSHOP ENTRE GIGANTES DE ALAGOAS vai reunir grandes nomes da barbearia alagoana, LÉO DE ATALAIA, LENISSON 100% PENEDENSE e ROGÉRIO BARROS, para compartilhar seus conhecimentos em um formato muito mais próximo do público.

Será uma oportunidade única para os barbeiros do município de Atalaia aprimorarem seus conhecimentos com essas três feras da barbearia de Alagoas.

Com realização de SIMONE FELIX, este grande evento em Atalaia é uma idealização do barbeiro Léo de Atalaia, também conhecido na cidade como Léo Shallon.

“É um evento que está sendo organizado com muito carinho e dedicação para todos os barbeiros de Atalaia. Sou muito grato a minha Atalaia, aos meus clientes, a todos que me viram crescer trabalhando aqui na cidade. Se é a vontade de Deus que eu saia divulgando o nome de Atalaia por Alagoas, irei fazer isso, porque sinto muito orgulho da minha terra. O meu objetivo é que cada vez mais nossa Atalaia seja vista lá fora como cidade de grandes profissionais barbeiros e cabeleireiros”, destaca Léo de Atalaia.

Léo também fez questão de destacar os barbeiros que estarão junto com ele na realização deste evento: “Recentemente recebi um troféu pelo destaque do meu trabalho e este reconhecimento foi através do Rogério Barros, que com isso fortaleceu meu nome em Maceió. O Lenisson, quem é meu cliente sabe que tenho no meu salão uma foto dele junto comigo. O Workshop de barbeiro dele foi o primeiro que eu fui em Maceió e ele para mim é uma referência e tenho total respeito e consideração. Considero ele um mestre que está orientando o seu aluno. Rogério e Lenisson tem o meu respeito total”, concluiu o barbeiro atalaiense.

Para mais informações sobre como participar do Workshop Entre Gigantes de Alagoas, ligue para 82 99197-8754.