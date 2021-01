Amigos de Ouricuri enfrenta o PSG Utinga Leão no 1º jogo das quartas de finais do Intermunicipal Master

Neste próximo domingo (24), a equipe do Amigos de Ouricuri recebe o PSG Utinga Leão no primeiro confronto das quartas de finais do Campeonato Intermunicipal Master. A partida será disputada no Campo Manoel Tenório, no Distrito Ouricuri, a partir das 9 horas.

Representante do município de Atalaia na competição, a equipe terminou na sétima colocação na primeira fase, que contou com a participação de 16 equipes. Foram 26 pontos conquistados em 15 jogos.

O Amigos de Ouricuri conta em seu elenco com conhecidos nomes do futebol atalaienses, ex-atletas profissionais, a exemplo do Zé Luiz, Aldo, Joab, Da Silva, Chiquinho, entre outros.