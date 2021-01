Ceci Rocha acompanha o lançamento do Programa Minha Cidade Linda

A prefeita do município de Atalaia, Ceci Rocha (PSC), esteve nesta sexta-feira (22), em Maceió, acompanhando o lançamento do Programa Minha Cidade Linda, do Governo de Alagoas. Este é o maior programa de melhoria dos espaços públicos e de pavimentação de vias em paralelepípedos da história do Estado.

Só nesta primeira fase serão investidos mais de R$ 392 milhões em serviços de mobilidade urbana, lazer, esporte e cidadania para 91 municípios alagoanos, com até 50 mil habitantes, entre eles Atalaia.

O Programa contemplará Atalaia com mais de 11 milhões em investimentos, beneficiando o São Sebastião, Jagatá e outras localidades, com pavimentação em paralelepípedos, instalação de academias ao ar livre e parques infantis, além de outros serviços de qualificação desses espaços públicos.

“Atalaia hoje está em festa e quero agradecer a deputada estadual Fátima Canuto e ao governador Renan Filho, por todo o empenho que eles tem com Atalaia. Essa parceria é sempre muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou a prefeita em suas redes sociais.

A previsão é de que todas as obras sejam concluídas até meados do próximo ano. “A obra será tocada 100% com recursos próprios do Governo do Estado. Já vamos assinar as primeiras ordens de serviço na semana que vem. Depois, vou pactuar com a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) um volume mensal de investimentos, algo em torno de R$ 20 milhões por mês”, informou Renan Filho.

O governador destacou que as obras vão gerar emprego e movimentar a economia das cidades alagoanas em todas as regiões do Estado. O investimento ganha ainda mais relevância em um momento de dificuldades econômicas agravadas pela pandemia do novo coronavírus.

Foto: Felipe Brasil. Agência Alagoas

