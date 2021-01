Vereador Neto Acioli se reúne com secretária de Educação para garantir matrícula e transporte escolar para crianças da zona rural

O vereador Neto Acioli (Progressista) esteve nesta quarta-feira (20), na Secretaria Municipal de Educação, para buscar junto a secretária Glauciane Veiga Wanderley, uma solução que garanta que as crianças que residem em Fazendas próximas a Copervales, tenham o direito a uma educação de qualidade.

Acontece que por conta da situação deplorável na estrutura física da Escola Municipal Francisco Lopes de Farias, 32 crianças das Fazendas Matogrosso, Varame, Queimadas e Sapucaia (fazenda), vivem uma indefinição para o início desse ano letivo, enquanto não é concluída uma reforma naquela escola.

Neto Acioli solicitou que seja garantida a matrícula dessas crianças em escolas da zona urbana, como também o transporte escolar de forma regular para essas localidades.

“A Escola que atendia essas localidades está em situação complicada em termos de estrutura, sem condições para receber essas crianças. Por isso que venho lutando para resolver essa situação antes do início do ano letivo, para que elas possam ter garantido o acesso a uma educação de qualidade e com dignidade”, destacou o vereador Neto Acioli, que está iniciando seu primeiro mandato como representante do povo atalaiense.

Sensível a situação apresentada pelo vereador, a secretária garantiu solucionar esse problema, disponibilizando transporte escolar para atender essas localidades e vagas em outras Escolas do município.

Para o vereador Neto Acioli este será o perfil de seu mandato, sempre cobrando melhorias para o município e sempre buscando a parceria com a Prefeitura de Atalaia, através de suas secretarias, para atender as reivindicações da população.

Vereador Neto Acioli.