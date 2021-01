Inauguração da FARMA COSTA em Atalaia

Na data em que se comemora o Dia do Farmacêutico, 20 de janeiro, o município de Atalaia ganhou uma grande opção em Farmácia com a inauguração da FARMA COSTA, que está localizada próxima ao Hospital João Lyra Filho, ao lado do Campo de Futebol, no bairro José Paulino.

A FARMA COSTA é um empreendimento da jovem empresária e farmacêutica Rosana Costa, que escolheu especialmente esta data para a inauguração, também por ser o aniversário de seu pai, Ricardo Jorge Calheiros Costa, já falecido, que foi um grande incentivador deste novo empreendimento.

“Essa farmácia foi um sonho do meu pai, que pretendia assim que me formasse como farmacêutica, abrir uma farmácia. Hoje me sinto muito feliz e realizada em saber que estou dando segmento a esse grande sonho do meu pai, que sempre foi um homem integro e que se esforçou para me formar”, destaca Rosana Costa.

Com uma ampla linha de medicamentos fabricados por conceituados laboratórios farmacêuticos, a FARMA COSTA conta também com um atendimento especializado e uma grande variedade de produtos nos departamentos de perfumaria, higiene pessoal, beleza, entre outros.

Para marcar este grande momento, os clientes puderam aproveitar grandes promoções e participar de sorteios de prêmios.

Horário de Atendimento:

De Segunda a Sábado das 8 as 19 horas.

Domingo das 8 as 13 horas.

Disk Entrega 82 99177-2239 (WhatsApp).