Aloísio Chulapa será uma das estrelas do São Paulo na Copa Legends 2021

O ídolo do esporte atalaiense Aloísio Chulapa, foi confirmado como atração no time do São Paulo que vai disputar a Copa Legends de Futebol 2021, que acontecerá no Canidé, em São Paulo, no próximo dia 30 de janeiro. A competição terá transmissão da Band TV e Band Sports.

O Chulapa vai jogar ao lado de Cicinho, Fabão, Ivan Rocha, entre outros ex-jogadores que marcaram seu nome na história do tricolor paulista. No Grupo C, o São Paulo enfrenta na primeira-fase o Botafogo e a Portuguesa.

Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo, Internacional, Vasco, América do México e San Lorenzo (ARG), serão as outras equipes que vão disputar o título da quarta edição.

A Copa Legends, que é um torneio amistoso de futebol sênior disputado por equipes formadas por ex-atletas já aposentados que em algum momento defenderam suas cores.

San Lorenzo (2017), Atlético MG (2018) e Botafogo (2019), foram os campeões das primeiras edições.