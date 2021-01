Emater: agricultores familiares de Atalaia serão beneficiados com recursos federais para investimento em cultivos agrícolas

Com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social de famílias em situação de pobreza e ampliar a segurança alimentar e nutricional, o Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas (Emater) vai aplicar R$ 1.449.600 de recursos federais – via Ministério da Cidadania – do programa de Fomento às Atividades Rurais em 23 cidades de quatro regiões do estado.

No município de Atalaia, serão 35 agricultores familiares contemplados e que irão receber por meio de seus cartões do Bolsa Família, a quantia de R$ 2.400,00, para investirem em seus cultivos agrícolas.

O repasse desses recursos financeiros não reembolsáveis começará a partir de segunda-feira (18) e será feito em duas parcelas, uma de R$ 1.400, para iniciar a implantação do projeto, e outra de mil reais, que é creditada 60 dias depois.

“É um programa significativo, visto que promove inclusão social e produtiva às famílias assistidas pelos técnicos da Emater, que fazem visitas periódicas para desenvolver as potencialidades produtivas destes agricultores familiares. Por meio da assistência técnica, as famílias ganham visibilidade, produzem mais e melhor, aprimoram a alimentação nutricional, aumentam a renda e acessam outras políticas públicas”, ressaltou Maria Dantas, assistente social da Emater.

A Emater é representada em Atalaia pela técnica Maria da Guia, que participou da elaboração desse projeto junto com a Secretaria Municipal de Agricultura, através do técnico agrícola Geraldo Valevino.

* Com informações da Assessoria da Emater e da Secretaria Municipal de Agricultura.