Renan Filho anuncia melhorias para o município de Atalaia

Ao lado da prefeita Ceci Rocha e da deputada estadual Fátima Canuto, o governador Renan Filho anunciou nesta quinta-feira (14), importantes investimentos em melhorias para o município de Atalaia, principalmente na Saúde e em infraestrutura.

“Atalaia vai receber alguns investimentos importantes na recuperação e melhoramento do Hospital, na pavimentação de diversas ruas do município que são de barro, especialmente no Jagatá e São Sebastião”, comentou em vídeo o governador.

A pavimentação asfáltica dessas localidades faz parte do Programa Minha Cidade Linda. Renan Filho destacou que essas obras serão realizadas em parceria com a gestão da prefeita Ceci Rocha, contando também com o apoio da deputada Fátima Canuto.

“Gostaria de dizer a todo o povo de Atalaia que nos próximos dias estarei aí, com a prefeita, com a deputada para fazer uma visita, olhar com meus próprios olhos e iniciar os investimentos”, destacou.

Renan Filho afirmou que em Atalaia irá fazer vários anúncios, mas adiantou que todo o acesso da Porangaba será pavimentado e levará melhorias em pavimentação para outras regiões, a exemplo da Branca e Ouricuri. “Isso irá elevar o astral também dos Distritos de Atalaia”, completou.

A deputada Fátima Canuto destacou que através dessa parceria será possível fazer uma Atalaia cada vez melhor. “Essa parceria, esse olhar especial que o governador tem com as pessoas, vamos conseguir fazer uma Atalaia cada vez melhor e as pessoas cada vez mais felizes também”, comentou a deputada.