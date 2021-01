Mulher é presa por ferir marido no pescoço com caco de vidro em Atalaia

Uma mulher foi presa ao ferir o marido com um caco de vidro durante uma briga na noite de quarta-feira (13) em Atalaia, no interior de Alagoas. A informação foi confirmada ao G1 nesta quinta (14) pela 11ª Delegacia Regional de União dos Palmares.

Segundo a polícia, o casal tinha bebido e começou a discutir por causa de ciúmes. O homem deu murros e chutes no carro deles. O vidro do veículo quebrou, e a mulher pegou um caco e feriu o esposo no pescoço.

As identidades do homem e da mulher não foram divulgadas.

A vítima foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió. A polícia informou que após o homem receber alta hospitalar, vai ser intimado a depor na delegacia.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de Polícia Civil de União dos Palmares, onde foi autuada por tentativa de homicídio.