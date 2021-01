Atalaiense Patricia Barbosa foi um dos destaques do Cruzeiro na temporada 2020

Um dos destaques da equipe feminina do Cruzeiro Esporte Clube em 2020 foi uma atalaiense, residente no Povoado Olhos D’água. Com 26 anos de idade, a atacante Patricia Barbosa foi umas das contratações da equipe celeste para a temporada passada e foi vice-campeã mineira.

Na partida contra o Flamengo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, em 13 de setembro, entrou em campo no final do segundo tempo, quando sua equipe perdia pelo placar de 1 a 0. Patricia aproveitou o rebote da equipe rubro-negra e emendou um lindo chute de primeira de fora da área, marcando o gol de empate do Cruzeiro.

Mas, a trajetória no futebol da filha do senhor Antônio e da dona Salete, não começa em 2020, tem toda uma história de luta e superação, que resultaram na realização do sonho de se tornar atleta profissional.

Além da equipe mineira, a atacante atalaiense também soma passagens pelo CSA (Alagoas), São Francisco do Conde (Bahia), Audax (SP) e 3B (Manaus).

“Iniciei jogando com os meus irmãos. Depois tive a oportunidade de jogar no Capelinha, de Capela. De lá fui jogar em Maceió, no CSA. Já passei por vários clubes, já passei por muita coisa para chegar onde eu estou e me sinto honrada por isso”, destaca Patricia.

Pela equipe do 3B da cidade de Manaus, foi campeã amazonense em 2019.

Na terra que tem como ídolo do esporte o campeão mundial pelo São Paulo, Aloísio Chulapa, e que vê se destacando nomes como Neto Moura, Eduardo Oliveira, entre outros, a atalaiense Patricia Barbosa vem conquistando seu espaço no futebol feminino e certamente já é exemplo para as meninas que sonham seguir uma carreira profissional no futebol. Em Atalaia, temos a equipe feminina do Sport Atalaia, vice-campeã da Copa Pajuçara 2020.

“A mensagem que deixo para essas meninas é que nunca desistam dos seus sonhos. Que nunca deixe alguém falar que você não pode. A gente pode tudo quando se tem fé e força de vontade para correr atrás”, comenta Patricia Barbosa.

Para a temporada 2021, a atalaiense não irá renovar com o Cruzeiro e em breve irá anunciar seu novo clube.