AMA assina Acordo de Cooperação com Ministério da Economia

A Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) deu mais um passo para fortalecer o conhecimento técnico das prefeituras e assinou o acordo de cooperação técnica com a União, via Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Gestão, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEGES/SEDGG). O acordo foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, dia 08 e tem validade de 5 anos.

O objetivo é estabelecer a adesão à Rede +Brasil para o desenvolvimento de ações compartilhadas de melhoria da gestão nos processos de transferência da União, operacionalizadas por meio da Plataforma +Brasil; além de promover e realizar ações de capacitação e o aprimoramento e implementação de ações de comunicação e transparência.

O Coordenador da Rede de Captação e Gestão de Recursos da AMA, Francisco Batinga, lembrou que o proposito é construir políticas públicas e soluções para os municípios por meio do diálogo.

“Queremos dar mais efetividade aos recursos, promovendo maior integração para o fortalecimento da governança, do diálogo e da gestão, e, consequentemente, do gasto público contribuindo para efetividade das políticas públicas implementadas com recursos decorrentes da União. É trabalhando juntos que vamos conseguir”, destacou.