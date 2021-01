Artigo I Encontro com um velho amigo. Por: Professor Ezio Lima

Muito mais que qualquer nostalgia barata de um reencontro despretensioso ou a simpatia de uma rápida conversa, são as lembranças que tenho a respeito de quem passou por minha vida: hoje logo cedo, em um pequeno super mercado encontrei o velho amigo e ex-aluno PEREIRA. Elas, as lembranças, são cicatrizes benignas feitas por pessoas que, usufruindo de toda a liberdade que têm, deixaram com que a intersecção de nossas histórias existisse.

Um dia escrito assim em nossas vidas, um grande momento para se guardar dentro do peito e infinitamente em nossas memórias...!

Foi o momento de reescrever as recordações do lado de fora do peito, pois por dentro já estavam gravadas em nossos corações.

Recordar os amigos foi como voltar o tempo, e reviver os bons momentos... as brincadeiras, as músicas, as lembranças... tudo volta como se o tempo tivesse parado. O importante na vida é ter saúde, família e bons amigos. O resto são apenas detalhes. A vida é curta. Vamos ser felizes!

Foi provar a delícia de um abraço amigo e ter a certeza de que para o coração não existe tempo nem distância!

Bom saber que o tempo não apagou e nem a distância separou. Gratidão por tudo!

Carinho de amigo é alimento bom pra alma, o Encontro para a vida me engrandeceu!

Talvez aquelas portas do Nossa Senhora das Brotas, no nosso imaginário de amigos, realmente existam, Passamos por uma delas hoje, 7/01/2021. Voltamos por mais de 30 anos no tempo: a mesma alegria, o mesmo companheirismo, a mesma energia, Emoções preciosas para se guardar para sempre na memória!

A amizade desenvolve a felicidade e reduz a saudade duplicando a alegria. Foi muito bom rever um amigo novamente!

Esse encontro nos remeteu aos primórdios da nossa existência. Nos fez lembrar o que temos na nossa essência, de onde viemos e certamente os motivos para o que somos hoje. Nos fez lembrar que tivemos seres maravilhosos que direta ou indiretamente, marcaram demais nossas vidas. Sou grato demais em fazer parte de tudo isso e do que foi proporcionado.

Isso foi amizade de amigos guardados no coração! Esse reencontro serviu para percebermos que o que somos hoje é o resultado de uma educação onde havia amor e respeito. Feliz com o resultado: todas pessoas de bem!

Rever pessoas que fizeram parte da modelagem de nossa personalidade mais de três décadas depois, ajuda a encaixar aquelas peças que faltavam na nossa vida. São várias histórias de vida, vários caminhos traçados, muitos anos vividos, mas o túnel temporal que nos une até hoje continua aberto, não respeitando nenhum segundo sequer deste intervalo. Que assim seja sempre.

Viver é uma recordação sem tempo!

Aos meus antigos amigos com os quais passei boa parte de minha vida, de cada um eu sinto a falta. Obrigado por permitirem o nosso encontro. Com você Pereira revivi momentos dos quais não queria que acabassem e compartilhei lugares dos quais não queria sair. A amizade é a capacidade de uma conversa poder ter um intervalo de 30 anos ou mais... e, no reencontro, ser continuada de onde tinha parado. Foi ótimo rever o velho amigo Pereira e compartilhar deste inesquecível encontro!

Momento ímpar de reencontrar amigos, aflorando a mais pura e sincera emoção! Este dia foi mais do que um reencontro entre amigos, foi um encontro de almas!

Valeu!, descobrimos que a distância não acabou com nossa essência!