Santuário Ecológico Santa Tereza, um paraíso em terras atalaienses

Uma exuberante represa de águas azuis e cristalinas vem conquistando os alagoanos e também os turistas que visitam nossa Alagoas. Com suas piscinas naturais e um ambiente paradisíaco, o Santuário Ecológico Santa Tereza é considerado um paraíso em terras atalaienses e se transformou em um dos locais turísticos mais procurados no Estado. Uma grande alternativa às praias alagoanas e fica a apenas 48 km da capital Maceió.

Cercado por vegetação preservada da Mata Atlântica, o lugar é maravilhoso, repleto de belas paisagens, ideal para quem gosta de curtir belezas naturais e um bom banho em águas cristalinas correntes, com suas várias tonalidades de azuis.

Para quem curte natureza, passeios diferentes e lugares fotogênicos, o Santuário Ecológico Santa Tereza é uma das melhores opções de Alagoas.

Conta com três piscinas naturais. A maior delas e também a mais disputada pelos visitantes, chega a até 6 metros de profundidade e possui trampolins. As áreas rasas são sinalizadas e delimitadas com bóias, garantindo mais segurança para todos, porém, todo cuidado é pouco e os pais ou responsáveis não podem desgrudar os olhos das crianças!

O Santuário Ecológico vem a cada ano sendo organizado para receber uma maior quantidade de visitas. Menos isolado do que anos atrás, atualmente vem funcionando de forma semelhante a um clube de lazer.

Além de ter venda de caldinhos, espetinhos e bebidas, o espaço também aluga mesa para quem quiser levar seu próprio alimento ou até mesmo uma churrasqueira. Destaque para barraquinha da Sil, pela simpatia e com muitas opções no cardápio.

O Santuário funciona de domingo a domingo, até mesmo em feriados, das 6 horas às 16 horas. Mas, o recomendado para quem busca mais tranquilidade para aproveitar esse ambiente paradisíaco, é chegar logo cedinho, de preferência antes das 8 horas.

Os melhores dias para se visitar são entre terça e sexta, porque aos finais de semana e feriados, naturalmente o Santuário sempre fica super lotado com a população local, que tem o privilégio de curtir como frequência esse paraíso. Então, se estiver de ferias em Maceió, separe um dia durante a semana para sua visita, de forma a desfrutar com mais tranquilidade.

Existe a possibilidade de chegar lá e alguma ou algumas das piscinas estarem em manutenção, pois as vezes são esvaziadas para limpeza. Portanto vale a pena ligar antes para se prevenir! Informações (82) 98175-3047 / 99369-1468 (Sr. Amaro).

É cobrado um valor de R$ 20,00 por pessoa maior de 10 anos.

É possível também contratar o passeio em algumas agências de turismo.

Como chegar vindo de Maceió?