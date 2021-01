Análise técnica no estádio O Luizão impossibilita projeto do Aliança de fixar sede em Atalaia

O projeto da equipe do Desportivo Aliança de fixar sede em Atalaia e representar o município na elite do futebol alagoano em 2021, não irá se concretizar.

A informação foi trazida na noite deste sábado (2), pelo vereador Neto Acioli, que vinha buscando trazer ao município essa grande possibilidade esportiva, principalmente para os jovens atalaienses, que poderiam ter chances nas categorias de base da equipe campeã da Segunda Divisão em 2020. A peneira marcada para o próximo sábado, dia 9, também foi cancelada.

De acordo com o vereador, após ele e a diretoria do Desportivo Aliança procurar o Poder Executivo, foi realizada uma minuciosa análise técnica em toda a estrutura do estádio O Luizão, que constatou que não teria condições, neste momento, de receber um time da primeira divisão do alagoano.

“Infelizmente não teremos esse ano um time na primeira divisão do alagoano, que represente nossa cidade. A classe desportista vinha olhando com bons olhos para este projeto do Aliança, mas precisamos entender que tudo dependia de uma análise técnica dos órgãos competentes em toda a estrutura do nosso estádio”, lamentou Neto Acioli.

O estádio O Luizão precisará passar por uma completa reforma em toda a sua estrutura, sem data definida para o início. E, como o Aliança inicia a preparação do elenco já nesta segunda (4), visando a Copa Alagoas que começa no próximo dia 28 de janeiro, não teria tempo hábil para utilizar as instalações do estádio O Luizão.