Liquida Império: Chegou a promoção mais aguardada em Atalaia

Começa nesta segunda (4) e segue até o dia 31 de janeiro, o liquida da Loja Império. A promoção mais aguardada de Atalaia.

A Loja que conta com a preferência dos atalaienses, inicia o ano com uma grande variedade de produtos com 50% de desconto! São itens de vestuários adulto ou infantil, calçados, acessórios e muitos outros.

Aproveite o liquida da Loja Império para renovar o guarda-roupa!

A loja está localizada na Rua Marechal Deodoro, centro de Atalaia -AL. A partir desta segunda, vem correndo aproveitar esta grande promoção da Loja Império!