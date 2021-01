Artigo I “Martelo foi batido”: articulação, experiência e agremiação política venceu. Por: Igor Ulisses

Os comentaristas do filósofo Friedrich Nietzsche intitulam ele como "aquele que bateu o martelo".

Contextualizado, ontem (1/01/2021) a nova Legislação bateu o martelo e escolheu o vereador José Cícero Melo dos Santos, o Cicinho (PSC) para ser o presidente do poder legislativo no primeiro biênio.

Quem é Cicinho de Melo? Vamos analisar em uma percepção política.

Um experiente político de nossa cidade, onde constituiu a sua personalidade política ao lado do Zé do Pedrinho (em memória). Cicinho de Melo cumprirá o seu quarto mandato como vereador.

Vale a pena ressaltar que aos 20 anos de idade foi candidato e conseguiu a eleição. Naquela legislação foi o presidente entre os anos de 1995 a 1996.

Em sua trajetória política sempre foi antagônico ao governos “Chico Vigário”, simbolizando a sua resistência política e sempre permanecendo do lado oposto.

A sociedade e o senso comum acreditavam que o mais provável era que o presidente e toda mesa diretora seria do partido MDB, pois são maioria. Ou seu companheiro de partido, o Rudinho, o vereador mais votado da história de Atalaia, seria o candidato.

Como diz o Magalhães Pinto: "Política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou".

Lembro de um jingle de campanha: "sou fã das voltas que o mundo dá".

Realmente o "mundo" girou, do vereador que fracassou nas urnas em 2016, para o novo presidente do poder legislativo.

Como ele conseguiu?

O segredo foi: articulação política, experiência e a agremiação.

Após o resultado do dia 15 de novembro, ele quebrou a fronteira partidária e foi articular em busca deste objetivo. Articulou primeiro com o vereador reeleito Toni Barros, após Neto Acioli e assim conseguir construir uma base, ou seja conseguiu extrapolar as fronteiras do seu partido.

Nas últimas duas semanas a sociedade já tinha abandonado o ceticismo e a sua eleição já era esperada.

Além de ser um grande parceiro do executivo, a agremiação política com a prefeita eleita foi de suma importância para a sua eleição. Essa agremiação política formou canais naturais às grandes tendências contemporâneas: mudança, talvez um vai gerar “união”, “diálogo” e “parceria" entre os poderes.

Também a experiência foi de suma importância e foi ela que venceu, pois como já citei acima, é um dos nomes de maior experiência na política atalaiense.

Indo ao lado mais “pessoal”, Cicinho viverá uma frase maravilhosa de sua vida política, cercado do respeito e da estima de todos ou quase todos os segmentos da sociedade atalaienses, que reconhecem a sua capacidade e experiência.

Lógico, que a perspectiva de poder vai atrair os oportunistas e aventureiros que tanto descaracterizam a classe política. Por isso é necessário muito discernimento.

Em seu discurso de posse ele afirmou que será um amigo dos seus pares e que vai lutar pelo o desenvolvimento do município.