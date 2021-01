Ceci Rocha, Camyla Brasil e vereadores tomam posse em cerimônia realizada na Câmara Municipal

Atalaia iniciou um novo ciclo político nesta sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021. Em cerimônia realizada na Câmara Municipal, a prefeita Ceci Rocha (PSC) e a vice-prefeita Camyla Brasil (PSC), foram empossadas para o quadriênio 2021/2024. Essa será a primeira vez que o município será governado por uma mulher.

Na mesma solenidade, tomaram posse os 13 vereadores eleitos no dia 15 de novembro. São eles: Rudinho (PSC), Lays Melo (PSC), Anderson Medeiros (PSC), Cicinho (PSC), Alexandre Tenório (MDB), Fernando Vigário (MDB), Toni Barros (MDB), Mauricio Tenório (MDB), Janaína do Cal (MDB), Anilson Júnior (MDB), Marcos Rebollo (MDB), Neto Acioli (PP) e Tacinho (PP).

A sessão solene de posse foi presidida pelo vereador eleito Rudinho. A medida atende aos procedimentos previstos pela Lei Orgânica Municipal, pois o parlamentar foi o mais votado no último pleito eleitoral.

A vice-prefeita Camyla Brasil destacou que será uma gestão pautada em muito trabalho. “Já iniciamos a gestão com o pé direito, mas teremos ainda um caminho árduo pela frente. Temos aqui um exercito forte, mas, a mudança que vocês querem, eu e a Cecília não podemos fazer sozinhas, dependemos de cada um de vocês, dependemos dos vereadores e das vereadoras, dependemos da população de Atalaia, dos servidores, das servidoras, porque ninguém é forte sozinho. Só somos fortes, todos juntos. E, juntos a vocês, vamos fazer a maior mudança e transformação”.

Em seu pronunciamento, a prefeita Ceci Rocha destacou que está assumindo para fazer as mudanças que Atalaia precisa. “Estamos aqui para mudar a história de uma população que vem sofrendo há mais de 20 anos. Uma população que tem e teve seus direitos negados. Uma população que sofre por ter como favor, o que é obrigação. Estou aqui para honrar e ajudar todo o povo de Atalaia. Quero agradecer ao meu esposo, o Renato, por todas as lições, por todo o ensinamento, por ter começado um governo com você e por ter aprendido que a gente tem que fazer sempre o bem, mesmo que o caminho seja mais longo, seja mais difícil. Agradecer a Deus que me colocou aqui e ao povo tão sofrido de Atalaia. O título de prefeita não me envaidece. O que me envaidece é saber que temos um Hospital, que temos uma Saúde de qualidade no município, que a gente tenha escolas que possam realmente ensinar aos nossos alunos, que a gente tenha uma Assistência Social com programas que mudam a vida das pessoas, que a gente tenha uma cidade limpa e água em todo canto”.

Estiveram presentes à solenidade a deputada estadual Fátima Canuto, o prefeito da cidade de Pilar Renato Filho, os padres Manoel Francelino e Alex Barbosa, o juiz Rodolfo Hermann, o Dr. Renato Rezende, o primeiro suplente de deputado estadual André Monteiro, o delegado Oldemberg Paranhos, familiares e amigos dos eleitos.