Noite de Autógrafos dos doutores do ABC 2020 do Centro Educacional O Pequeno Príncipe

Doutores do ABC 2020 do CEPP.

Nesta última terça-feira, 29 de dezembro, no Centro Educacional O Pequeno Príncipe, aconteceu a Noite de Autógrafos dos doutores do ABC 2020, cuja formatura realizar-se-á em 2021, sonho adiado por conta da pandemia que ainda estamos enfrentando.

É o terceiro ano consecutivo que a escola realiza este momento, reunindo alunos e familiares para prestigiar a culminância de um projeto que se trabalha desde o início do ano letivo, envolvendo o incentivo e o desenvolvimento da leitura e escrita.

Fizeram o uso da palavra, o Coordenador de Eventos, Dola Rocha, a Coordenadora Pedagógica, Adriana Menezes e a Diretora Maidy Rocha, envolvidos pelo sentimento de gratidão a Deus e aos familiares por ter neste ano tão desafiador, termos fortalecido a parceria ESCOLA X FAMÍLIA e estarmos colhendo lindos frutos dos esforços e empenho de cada parte.

A professora Wany Germany, também fez uso da palavra e mencionando o quanto orgulhosa estava com o resultado final do projeto “Autores Brilhantes”, pois mesmo num ano atípico, onde muitos poderiam imaginar que tais alunos não poderiam vir conquistar avanços significativos e aquisição da leitura e escrita, a realização do evento, nos mostra que foi possível avançar e que é verdadeira a frase onde lemos: “São nas noites mais escuras, que mais podemos enxergar o brilho das estrelas.” A professora ainda ressaltou, que desejaria ter visto toda a turma presente, apresentando feliz e orgulhosamente seus exemplares; porém, entendia a ausência, por conta de tantos fatores contrários e limitações que a pandemia impõe às famílias dos alunos, as quais não os permitiu está com os demais presentes na noite.

Com a presença do padre Alex Barbosa, houve momento de oração e bênção aos pequenos grandes escritores. Também uma representação das famílias agradecendo o empenho da escola e homenageando à professora, até que se chegou os momentos mais aguardados da noite: A Leitura e resumo das obras, dedicatórias, entrega de medalhas aos “Autores Brilhantes” e ao fim, os autógrafos.

Cada família ficou com um exemplar e um outro, constará na biblioteca da escola, onde professores e demais alunos, conhecerão tais histórias, com temas diversificados e tão prazerosos de se ler.

No geral, entre sorrisos e lágrimas, emoção e gratidão, a noite ficou registrada como a prévio do que os Doutores do ABC CEPP 2020, viverão em sua formatura no vindouro ano 2021.

Vale ressaltar que este ano, um tanto quanto diferente dos demais, o evento contou com um total de pessoas reduzido por conta da prevenção ao contágio a Covid-19 e se fez necessário a todos que adentravam, usar máscaras e havia no local, álcool 70% para uso sempre que necessário.