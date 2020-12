Maria da Comesa comemora a conclusão de mais uma etapa do calçamento no Mutirão do Jenipapeiro

A vereadora Maria da Comesa usou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (30), para comemorar mais uma importante realização de seu trabalho como representante do povo atalaiense.

É que foi finalizada mais uma etapa do tão sonhado calçamento do Mutirão do Povoado Jenipapeiro. Os 500 metros quadrados de calçamento é uma conquista do mandato da vereadora Maria da Comesa, realizada em atendimento a sua Indicação, com recursos enviados ao município graças ao trabalho do Deputado Federal Arthur Lira, parlamentar que mais recursos federais trouxe ao nosso município.

“Mais uma conquista do nosso mandato, que lutamos para realizar. Em 2021 vamos continuar lutando pela pavimentação das demais ruas do Mutirão, até finalizar o 100%. É que os recursos já estão garantidos graças ao meu amigo Deputado Federal Arthur Lira, no qual quero agradecer em nome de todos os nosso amigos e a população que tanto sonhou por essa obra. Obrigado Arthur. Agradecer também a parceria com o prefeito Chico Vigário, na execução dessa obra. Seguimos trabalhando por uma Atalaia melhor”, destaca a vereadora que está encerrando seu sexto mandato consecutivo como vereadora de Atalaia.

Ainda sobre calçamento, Maria da Comesa aproveitou para destacar a também importante obra do calçamento da Rua da Poeira, no bairro José Paulino, que apesar de não ser realizada através de recursos enviados pelo deputado Arthur Lira, contou com o apoio e o empenho da vereadora, para sua realização.