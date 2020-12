Aliança vai realizar peneira em Atalaia na busca de novos craques para suas categorias de base

O Desportivo Aliança é um dos clubes alagoanos que melhor utiliza as suas categorias de base, ajudando assim a revelar grandes craques do futebol, a exemplo do atalaiense Eduardo Oliveira.

E, objetivando reforçar suas categorias de base, a equipe vai realizar em Atalaia, no dia 9 de janeiro (sábado), no Estádio O Luizão, a partir das 8 horas, uma peneira para selecionar jovens talentos do município, dando a oportunidade de iniciarem uma carreira no futebol e se aproximarem do sonho de se tornar jogador profissional.

A Peneira vai avaliar jovens atletas que nasceram a partir de 2002. Diretoria e toda a equipe técnica estarão presentes, fazendo as avaliações.

A informação foi trazida pelo vereador eleito Neto Acioli, que vem intermediando a vinda da equipe atual campeã da Segunda Divisão Alagoana para fixar sede no município de Atalaia e assim representar o município na elite do futebol alagoano e demais competições de base.

Recentemente, Neto Acioli esteve acompanhando a diretoria do Desportivo Aliança, a uma visita ao Estádio O Luizão, considerado um dos melhores do interior de Alagoas.

OBS: Aguardamos a confirmação da diretoria do Aliança, se a peneira vai contemplar as meninas que queiram fazer parte da sua já forte equipe de futebol feminino.