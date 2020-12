Santuário Ecológico Santa Tereza vira cenário de um lindo pedido de casamento

O amor é lindo em qualquer lugar, mas vai me dizer que um pedido de casamento em um dos cenários mais paradisíacos de Alagoas, não é o sonho de todo casal de apaixonados?

O Santuário Ecológico Santa Tereza, em Atalaia, foi o cenário escolhido pelo atalaiense Tiago Alexandre, para o tão planejado e romântico pedido feito na manhã desta última terça-feira, 29 de dezembro, a sua então namorada, a mineira Patrícia Melo.

Sim, o SIM foi dito pela Patrícia! E, o casal de noivos inicia agora mais uma página de grande felicidade nesta linda história de amor!

Tiago, como dito anteriormente, é atalaiense, mas precisou ir residir em São Paulo, hoje mora na cidade de São Carlos. Em uma viagem a Minas Gerais, conheceu o amor de sua vida, a Patrícia.

“Um alagoano namorando uma mineira. O casamento sempre é na cidade da noiva, porém estou morando na cidade de São Carlos - SP, queria noivar na minha terra (Atalaia)... Os nossos trabalhos impediam que isso acontecesse, mas planejei bastante pra que nessas férias acontecesse esse momento tão especial. Planejei de longe com amigos de Atalaia para preparar toda a surpresa. Precisava de um lugar especial para esse momento e a Reserva Ecológica Santa Tereza foi o lugar ideal pra pedir a mão da Patricia. Um lugar paradisíaco e trazendo aquela cara de interior, de mata... agradaria o coração dela por toda sua vivência de sítio em terras mineiras e também acertava em cheio o que estava no meu coração... era na cidade que eu nasci. Tudo se encaixou. Foi tudo muito simples e espetaculoso ao mesmo tempo”, comenta Tiago.

Para a noiva Patrícia, a surpresa preparada com tanto carinho por seu noivo, representa tudo que viveram durante o namoro. “Ao ver a surpresa e tudo que foi preparado, vi o cuidado e zelo do Tiago. Fiquei tão feliz! Cada detalhe e gesto representou tudo que vivemos no nosso namoro: cuidado, decisão, amor e Deus. Tudo isso só confirma minha resposta: Sim! Eu aceito o Tiago para sempre em minha vida”.

O cenário paradisíaco localizado em terras atalaienses tem inspirado muitas histórias de amor como a do Tiago e da Patrícia! Toda a felicidade do mundo ao casal! Que continuem escrevendo lindos capítulos como esse!