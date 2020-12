Sambista natural de Atalaia participa em São Paulo de live com compositores do Zeca Pagodinho

O cantor, músico e compositor atalaiense EMMANUEL DIAS ganhou recentemente projeção nacional no Samba, tendo participado na cidade de São Paulo, de uma live ao lado de Alanis, Roberto Lopes e Leandro de Menor, compositores do famoso Zeca Pagodinho. A live foi transmitida pelo canal Sua Música e pela TV Mix.

A informação foi primeiro divulgada pela Página do Facebook “Sei lá, Renata”, da atalaiense Renata Miranda, que parabenizou o artista da terra. “Sucesso Emmanuel, tenho certeza que sua terra esta honrada pelo trabalho que você desenvolve no cenário do Samba”.

EMMANUEL DIAS é filho de Mario Andrade e da professora Adeliude Albuquerque. É sobrinho da professora Alzira.

Frequenta o meio do samba desde seus 9/10 anos de idade e, ainda com 12 anos, chegou a compor seu primeiro samba, foi onde percebeu que carregava consigo um dom extremamente importante de sambista nato.

No ano de 1995, no bairro do tabuleiro, uma turma sempre se reunia para cantar e tocar um bom samba. Ali, ele começou a dar seus primeiros passos e se destacar no meio e tem como referência Agepê, Noite Ilustrada, entre outros grandes artistas.

Já em 2013, reuniu uns amigos e resolveu fundar seu primeiro grupo de samba, o Quinteto & Mais Um. Naquela época, o grupo era formado por 6 componentes e Emmanuel comandava o vocal e o banjo e em 2014, gravaram seu primeiro CD, incluindo algumas músicas autorais.

Já em 2018, Emmanuel resolveu seguir carreira solo e participar de outros projetos musicais. Entre eles, foi finalista do Festival “Em Cantos de Alagoas”, um projeto do Estado de Alagoas, onde foram reunidos grandes nomes da música local e o artista se apresentou com a música “Adoção”. Samba este, composto pelo próprio Emmanuel Dias, ao lado de Roberto Lopes e Alamir Kintal. Ainda assim, foram 60 composições selecionadas entre mais de 300 inscrições e “Adoção” ficou entre as 11 finalistas.

Ainda em 2018, o cantor, compositor e produtor musical Roberto Lopes, vendo Emmanuel participar de uma apresentação musical, acreditou que o artista pode ser mais uma das grandes vozes resistentes do samba. Sendo assim, o convidou para seu projeto de samba intitulado “Planeta Amor”, onde ele grava músicas inéditas de Sereno (Fundo de Quintal), Roberto Lopes, Canário, Alamir Kintal, Ratinho, músicas autorais do próprio Emmanuel, dentre outros compositores que se destacam no cenário nacional. O projeto também conta com a grande participação do maestro Antônio Carmo.

Preservando sua origem e suas raízes, Emmanuel segue com a bagagem de quem domina a arte de compor, tocar e cantar, conquistando cada vez mais seu espaço com seu jeito humilde e honesto de ser, carregando sua voz marcante e buscando sempre defender a bandeira do samba.

No Youtube é possível encontrar músicas de sua composição como Planeta Amor, Minha Mulher, entre outras. CONFIRA AQUI

A música Minha Mulher, conta com a participação do também atalaiense Xameguinho.

* Com informações da Página "Sei lá, Renata", do Facebook.