Artigo I Aos eleitos, nossos parabéns! Por: Professor Ezio Lima.

Espero que todos estejam verdadeiramente comprometidos com a missão que lhes foi outorgada através do voto.

Parabenizo também os candidatos que não obtiveram êxito no pleito. “Aos que não conseguiram se eleger, os nossos parabéns pela disposição em participar do processo de eleição. Deixo uma frase para reflexão: lutar sempre, vencer talvez, desistir nunca”.

Aproveito para cumprimentar a prefeita eleita, desejando que seja intérprete da vontade popular e que, ao longo de sua administração, logre êxito nos projetos com que se comprometeu em implantar e que possa, assim, atender aos anseios de toda a população. Que ela governe sem ódio, com o olhar voltado para o futuro desta terra dos verdes canaviais tão especial e que receba o apoio de todos quantos possam contribuir. Rogo, enfim, a Deus, nosso Grande Arquiteto Do Universo para que cubra de bênçãos a futura governante.

“Uma cidade é sempre mais importante do que quem a governa. Uma cidade é sempre maior do que projetos pessoais e políticos de qualquer um”.

Torcemos como sempre fizermos, como filho adotivo dessa terra abençoada, para que as novas governantas sejam um ponto de apoio na construção diária, com valores sólidos, que ajudem a preparar nossa terra, num processo contínuo de transformação. Semear ações e colher conquistas, buscando no presente o futuro! Desejamos que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, demonstrando que somos nós que fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo a uma cidade mais justa.

* Ezio Lima do Nascimento - Professor Doutor aposentado da Universidade Federal de Alagoas - UFAL.