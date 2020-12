Atalaiense foi eleito o melhor aluno finalista em Ciências da Educação da Universidade de Coimbra

O atalaiense Hugo Sarmento de Lima, ex-aluno da Escola Municipal Suzana Craveiro, foi eleito o melhor aluno finalista em Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. O prêmio da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação foi entregue a Hugo no dia 5 de novembro.

Hugo foi residir em Portugal há nove anos, junto com sua mãe, a Gil, que é artesã e seu padrasto. Tinha apenas 15 anos de idade.

“Na célebre data do aniversário da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, dia 05/11/2020, tive o privilégio de receber o Prêmio de Melhor Aluno Finalista de Ciências da Educação. Não que outros colegas não tivessem o mesmo merecimento e mérito que eu, porque tenho consciência da alta capacidade e potencial dos meus colegas, principalmente os que mais se dedicam ao curso e à vida acadêmica.

Continuo no Mestrado em Ciências da Educação com o mesmo sentido de empenho, dedicação e responsabilidade, sabendo que os desafios e dificuldades surgirão, mas como diz o meu ilustre patrão de São Martinho do Porto, “não existem problemas, existem soluções!”

Obrigado a todos que fizeram e/ou fazem parte do meu percurso, seja a nível acadêmico ou a nível profissional e pessoal (ou ambos). Cada pessoa, sejam as que me batem palmas ou as que não batem palmas, sejam as que torcem por mim ou as que têm-me como indiferente, são todas pedras, alicerces e estruturas da construção do meu eu! Imensamente grato a Deus, a vida e a todos!”, destaca Hugo em postagem nas suas redes sociais.

O prêmio recebido pelo atalaiense Hugo Lima foi destaque em reportagem do Fala Portugal, da TV Record Europa: