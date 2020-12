Equatorial informa funcionamento na véspera de Natal

Nesta quinta-feira (24), véspera de Natal, a Equatorial Energia Alagoas informa que as agências de atendimento presencial irão funcionar em horário especial das 8h às 12h, exceto as unidades do Já da capital e de Penedo, que seguem o horário de funcionamento do governo do Estado. Na sexta-feira (25), não haverá expediente, retornando o funcionamento normal na segunda-feira (28).

Quem precisar de atendimento da distribuidora durante o feriadão, poderá fazer solicitações nos canais digitais da empresa. Através da Central de Atendimento 0800 082 0196, que funciona 24h são disponibilizados mais de 30 serviços. Os alagoanos têm ainda à disposição atendimento pelo site https://al.equatorialenergia.com.br/ e pelo aplicativo “Equatorial Energia” disponível gratuitamente para as plataformas Android e iOS.

Também é possível realizar atendimento com a assistente virtual Clara via mensagem de texto por meio do aplicativo WhatsApp pelo número (82) 2126-9200. Neste canal, os clientes podem registrar ocorrências de falta de energia, solicitar religação, consultar débitos, emitir código de barras para pagamento da conta de energia e se cadastrar na Tarifa Social. A assistente ainda não reconhece áudio, fotos, vídeos e nem atende a chamadas telefônicas.

Os clientes de média e alta tensão possuem um canal de atendimento exclusivo. Por telefone, é possível fazer o registro de serviços emergenciais como falta de energia; pedir segunda via de faturas e ainda solicitar o pedido de novos contratos (ligação nova) de energia. Além disso, podem tirar dúvidas e obter informações relacionadas ao seu contrato. A ligação para o telefone 0800 082 8500 é gratuita e pode ser feita de celular.