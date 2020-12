Diretoria do Deportivo Aliança se reúne com Aloísio Chulapa e Neto Acioli

Na manhã desta última terça-feira (22), a diretoria do Desportivo Aliança esteve novamente na cidade de Atalaia, onde na oportunidade foram recebidos por Aloísio Chulapa, um dos grandes nomes do futebol alagoano. O vereador eleito Neto Acioli também participou da reunião.

O objetivo do encontro foi apresentar e buscar a parceria do Chulapa para o projeto dos atuais campeões da Segunda Divisão, que pretende fixar sede no município e assim representar Atalaia na elite do futebol Alagoano em 2021.

Atalaiense apaixonado por sua terra natal, Aloísio Chulapa não só aprovou a idéia, como também se dispôs a ajudar com seu conhecimento no futebol, até mesmo com a indicação de atletas que possam reforçar o elenco.

“A cada dia esse projeto do Desportivo Aliança avança. Continuamos buscando todo o suporte necessário para que isso se concretize e que a equipe venha representar nossa cidade em 2021. O Aloísio Chulapa gostou muito do projeto e se colocou a disposição em ajudar, o que é de grande importância, pois é um grande nome do esporte em nosso estado”, destaca Neto Acioli, que vem intermediando a vinda do Desportivo Aliança para Atalaia.

O vice-presidente Nascimento e o diretor de futebol Rivelino, representaram a equipe nesta reunião.

