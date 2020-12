Quinho se despende da Câmara de Atalaia e destaca sentimento de dever cumprido

Com a aproximação do final do seu mandato de vereador do município de Atalaia, Quinho do Portão (MDB), destacou sua satisfação em ter representado o povo atalaiense e de ter compartilhado da convivência com seus pares e funcionários, durante os quatro anos do seu mandato.

Quinho ressaltou ainda que deixa a Câmara com o sentimento de dever cumprido para com o povo de Atalaia.

“Quero agradecer de coração a cada um atalaiense pela oportunidade que me foi dada. Entrei de cabeça erguida e to saindo de cabeça erguida. Agradeço a cada um dos meus pares vereadores, que me acolheram. Fui um vereador que votei sempre a favor do povo, apresentei minhas Indicações e cobrei bastante, apesar de ser situação, nunca me omiti a cobrar do Executivo”, destacou.

O vereador também desejou uma ótima Legislatura para os que vão compor o Poder Legislativo nos próximos quatro anos. “Quero desejar boa sorte aos que ficaram e aos que estão chegando. Que Deus ilumine a cada um de vocês e que pensem sempre no melhor para Atalaia”.

Quinho também destacou a campanha que fez no último pleito eleitoral. “Fiz uma campanha sem arrumar inimizade, sempre respeitando a opinião do próximo, mas sempre tendo a minha opinião”, comenta o vereador que obteve 597 votos, ficando na condição de suplente no MDB.

Vereador de um perfil autêntico, Quinho deixa como marca sua personalidade forte durante todo seu trabalho na Casa Hilton Agra de Albuquerque. “Sempre fui um vereador direto, nunca gostei de arrodeios, sempre em cima, independente de qualquer situação. Sempre buscando cobrar melhorias para o povo e para o município”, completou o vereador.

O atual presidente da Casa, vereador Alexandre Tenório, destacou o trabalho do vereador Quinho como representante dos atalaienses. “Foi um vereador que em nenhum momento deixou que o cargo de vereador subisse para sua cabeça, mostrando que a essência e a índole de um ser humano, temos que preservar e colocar em primeiro lugar”.