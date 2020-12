Atalaia voltará a ter representante na elite do futebol alagoano em 2021

Diretoria do Desportivo Aliança visitou as instalações do Estádio O Luizão.

Sem representante na elite do futebol alagoano desde o ano de 2013, o município de Atalaia vai voltar a fazer parte do calendário da Federação Alagoana de Futebol em 2021. É que o Desportivo Aliança, recém campeão da Segunda Divisão, vai fixar sede em Atalaia e assim ser o representante do município na competição estadual. Será a primeira vez que a equipe vai disputar a elite do alagoano.

A vinda do Desportivo Aliança para Atalaia está sendo intermediada pelo vereador recém eleito Neto Acioli, que, inclusive, a partir de janeiro de 2021, vai se reunir com a nova gestão para ter o aval na utilização do estádio Luiz de Albuquerque Pontes. Alojamento na cidade e busca de apoio, também faz parte da intermediação encabeçada por Neto Acioli.

“Praticamente podemos dizer que tem 99% certo de trazermos um time de futebol para Atalaia, que é o Desportivo Aliança, campeão da Segunda Divisão do Alagoano. Vai representar nossa cidade a partir de janeiro de 2021. Feliz como vereador eleito e já antes de janeiro de 2021, iniciar com um projeto desse chegando em minhas mãos, para trazer isso para o município. Isso para mim é motivo de orgulho. Um presente que Deus está me dando e doando esse presente para o município de Atalaia, para todos os jovens do nosso município. Já consegui alguns empresários da região, na busca de parceiros para o clube e vamos entrar em contado com a diretoria da Copervales, com quem tenho uma ótima relação”, destaca Neto Acioli.

O Desportivo Aliança é a equipe do meio-campista atalaiense Eduardo Oliveira, o Dudu, que também fez parte do elenco campeão da Segunda Divisão.

Dudu foi campeão da Segunda Divisão 2020 com o Desportivo Aliança.

Na tarde desta sábado, a diretoria do Desportivo Aliança, composta pelo presidente Luciano Lessa, vice-presidente Nascimento e o diretor de futebol Rivelino, esteve visitando a cidade de Atalaia, onde se reuniram com Neto Acioli e o ex-vereador Toninho Miranda. Na oportunidade foram conhecer de perto a estrutura do estádio Luiz de Albuquerque Pontes, considerado o melhor estádio do interior alagoano.

“Viemos aqui hoje em Atalaia a convite do vereador Neto Acioli. Tenho certeza que vamos fechar essa parceria e representar o município de Atalaia, que é um celeiro muito importante no esporte alagoano e na elite do futebol. Agradecemos a todos os atalaienses pela recepção e tenho certeza que teremos uma temporada de muito sucesso”, destacou Luciano Lessa, presidente do Desportivo Aliança.

O diretor do Desportivo Aliança, Rivelino, destacou a felicidade em representar a cidade de Atalaia na elite do futebol alagoano. “Estamos firmando essa parceria não só para alavancar o nosso time, mas também o nome da cidade de Atalaia nos quatro cantos do estado de Alagoas, junto ao nosso time, na elite do futebol alagoano. O Desportivo Aliança está muito feliz com essa parceria, agradecer o empenho do vereador eleito Neto Acioli. Com certeza faremos uma bela parceria e vamos trazer os jogos para a cidade de Atalaia. Tenho certeza que o Desportivo Aliança vai crescer junto com essa parceria”.

O projeto do Desportivo Aliança é também desenvolver todo seu trabalho de categoria de base no município, incluíndo a equipe de futebol feminino, uma das melhores do estado.

O Campeonato Alagoano de 2021 começa dia 20 de fevereiro e contará com a participação de nove clubes: ASA, CSA, CRB, CSE, CEO, Coruripe, Jaciobá, Murici e o Desportivo Aliança.

A equipe também irá participar da Copa Alagoas, com início previsto para o dia 30 de janeiro. O Desportivo Aliança está no Grupo A, que tem também as equipes do ASA, CSE e Murici.