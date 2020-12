Prefeita eleita de Atalaia, Ceci Rocha é diplomada em cerimônia virtual

Cerimônia de diplomação dos eleitos e primeiros suplentes na eleição do último dia 15 de novembro, em Atalaia.

Por meio de uma videoconferência, a prefeita eleita do município de Atalaia, Ceci Rocha (PSC) foi diplomada na manhã desta sexta-feira (18). A cerimônia virtual foi uma medida adotada para evitar o risco de contágio pelo novo coronavírus em um evento presencial.

Em seu breve discurso, a primeira mulher a governar a bicentenária cidade de Atalaia destacou o marco histórico para Atalaia, com duas mulheres eleitas para o executivo. Agradeceu a toda a população atalaiense e destacou que vai honrar com muito trabalho.

"Vamos honrar cada voto e fazer essa mudança que foi depositada em nós. Sabemos que essa mudança não é fácil, mas com muito trabalho e com muito esforço, vamos conseguir mudar a vida de cada atalaiense. Sempre fazer por quem mais precisa. A partir do dia primeiro, não vai ter dia e nem hora, serão quatro anos intensos de muito trabalho, buscando uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade e a cidade que todos os atalaienses esperam. Que Nossa Senhora das Brotas nos proteja e nos ilumine nesta caminhada", afirmou.

Para a vice-prefeita eleita, Camyla Brasil o trabalho será para todos. “Vai ser um trabalho para todos, para toda população atalaiense, é um trabalho de muita inclusão onde ninguém vai ficar de fora dessa mudança, que será para todos”, destacou.

A cerimônia teve inicio às 10 horas e foi conduzida pelo juiz eleitoral da 6ª zona, João Paulo Alexandre dos Santos, que destacou a importância de reconhecer os eleitos pelo voto popular e agradeceu o envolvimento de todos para que a eleição fosse realizada sem problemas, mesmo em época de pandemia e isolamento social.

“O que desejo é que tenham prudência, discernimento e muita vontade de trabalhar pela população de Atalaia e pelas pessoas que os elegeu”, comentou o juiz eleitoral.

A vice-prefeita eleita Camyla Brasil (PSC) e os vereadores eleitos e primeiros suplentes nas eleições 2020 também foram diplomados nesta sexta-feira.

A cerimônia também foi acompanhada pelo prefeito reeleito da cidade de Pilar, Renato Filho e também pelo juiz da 18ª Vara Cível da Capital Rodolfo Hermann, respectivamente esposo e pai da prefeita eleita de Atalaia.

O diploma será entregue no Cartório Eleitoral da cidade.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são, efetivamente, os eleitos e os suplentes com a entrega do diploma devidamente assinado, confirmando que o político está apto para assumir o cargo e posse no dia 1º de janeiro.