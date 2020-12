Com atalaiense no elenco, Aliança conquista o título da Segunda Divisão do Alagoano

O Aliança conquistou o título alagoano da Segunda Divisão e chega à elite pela primeira vez em sua história. Nesta quarta (16), goleou o FF Sports por 4 a 1, no Estádio da UFAL, em Maceió, e ficou com a taça. Os gols do título foram marcados por André, Gustavo (dois) e Luciano. Alex descontou.

Quem faz parte do elenco campeão é o jovem e talentoso meio-campista atalaiense, Eduardo Oliveira, de 22 anos. Atalaia volta a ter um campeão alagoano.

“Toda honra e toda glória a Deus, pois sem ele nada seria possível. Estou feliz demais. Agora Atalaia tem mais um campeão alagoano, o primeiro foi o meu ídolo Aloísio Chulapa, minha inspiração. Dedico esse título a minha família e aos amigos que acreditaram em mim. Em especial a minha esposa que sempre me ajuda nos momentos bons ou ruins”, destaca Eduardo em contato com o Atalaia Pop.

O Aliança terminou a primeira fase da Segunda Divisão na liderança, com nove pontos, empatado com o próprio FF e o Dimensão Saúde. Levou a melhor no saldo de gols, com nove.

A competição teve cinco times e foi rápida, apenas com jogos de ida, todos disputados no Estádio da UFAL. O Aliança venceu quatro dos cinco jogos e perdeu apenas na segunda rodada, para o Dimensão Saúde, por 1 a 0.