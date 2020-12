Solenidade de Diplomação dos eleitos e primeiros suplentes em Atalaia será nesta sexta-feira (18) e de forma virtual

A solenidade de diplomação dos candidatos eleitos em 2020 no município de Atalaia, para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores, será realizada através de videoconferência nesta próxima sexta-feira (18), a partir das 10 horas. Os primeiros suplentes também serão diplomados.

A medida se dá em virtude das medidas sanitárias e de distanciamento impostas para a contenção da pandemia da COVID-19 e segue recomendação prevista na Portaria Conjunta Nº 35/2020 do Tribunal Regional de Alagoas – TER/AL.

Durante a cerimônia virtual, com cada um dos eleitos e primeiros suplentes em suas respectivas casas, será facultada a palavra à prefeita eleita Ceci Rocha, ao vereador eleito mais votado e a vereadora eleita mais votada.

O diploma poderá ser retirado no Cartório Eleitoral.

O que é a Diplomação

A diplomação confirma que os candidatos que se elegeram estão aptos para tomar posse no dia 1º de janeiro. A diplomação não significa que o eleito já está no cargo, apenas que ele tem autorização da Justiça Eleitoral para assumir no ano seguinte.