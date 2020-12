Vereadora Maria da Comesa sobe à tribuna para agradecer aos atalaienses pelos seis mandatos consecutivos

A Câmara de Atalaia realizou na manhã desta terça-feira (15), sua última sessão ordinária da Legislatura 2017-2020. Quem subiu a Tribuna e fez um discurso emocionado foi a vereadora Maria da Comesa, que agradeceu a população atalaiense que a fez ser a parlamentar com o maior número de mandatos consecutivos na história da cidade: seis mandatos.

Em seu último discurso, fez uma retrospectiva sobre o período em que esteve no poder legislativo de Atalaia, agradeceu também a todos os vereadores pelos quatro mandatos consecutivos de presidenta da Câmara, única mulher a alcançar esse feito. Em seus agradecimentos, nomenou todos os colegas de parlamento com quem conviveu.

Maria da Comesa procurou externar sua gratidão por todos que fazem a Câmara Municipal de Atalaia, saudando não apenas os colegas vereadores, mas também os servidores de uma forma geral. “Deixo aqui nossa gratidão e saio com o sentimento de alegria por ter feito parte desta Casa que é tão importante para a história política de nossa cidade. Saio não com o sentimento de despedida, mas com orgulho por ter sido parte de um parlamento forte e participado de todos os avanços que juntos conseguimos por Atalaia”, destacou.

A vereadora acredita que seu desafio será grande a partir de Janeiro. “Vou assumir a presidência municipal dos Progressistas e ao lado do Deputado Federal ARTHUR LIRA vou continuar lutando diariamente por uma cidade mais desenvolvida. O nosso partido, através do deputado Arthur, encaminhou 95% das obras que foram executadas em Atalaia”.

“Nosso ano novo será pautado nas novas práticas, modernizando, renovando e buscando qualidade de vida para nosso povo. Vamos estar em defesa dos trabalhadores, da juventude e dos aposentados. Sou muito grata a todos vocês”, completou a vereadora atalaiense.

Na oportunidade, a vereadora destacou várias obras que estão sendo finalizadas, a exemplo da pavimentação do calçamento do Multirão do Jeniapeiro, pavimentação da Rua da Igreja na Branca, pavimentação da Rua da Poeira, pavimentação do Santo Antônio, pavimentação finalizada na Rua do Campo, a quadra de esportes Raimundo Nonato, Praça Central, entre outras.

“São 95% das obras aqui na cidade, que foram enviada pelo partido no qual tenho muito orgulho de ser líder em nossa cidade e tudo isso só foi possível graças a parceria do nosso do Deputado, que é o que mais trabalha em Alagoas, o ARTHUR LIRA, em parceria com o prefeito Chico Vigírio. Saímos avançando e desenvolvendo todas as regiões de Atalaia. Da Porangaba a Boca da Mata tem obras que participei”.

Para a vereadora, será apenas um até logo. “Um até logo para todos vocês aqui da Câmara. Dizer a população que minha casa vai continuar de portas aberta para receber a todos os atalaienses, para que juntos Atalaia continue se desenvolvendo”, concluiu Maria da Comesa.