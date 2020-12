Escola João Cordeiro homenageia gestor, ex-gestor, coordenação e professores

Uma segunda-feira (14) de grandes homenagens na Escola Municipal João Cordeiro, localizada do Distrito Ouricuri, zona rural do município de Atalaia. A equipe da João Cordeiro mostrou todo o seu orgulho e gratidão a todos que contribui ou contribuiu diretamente para o crescimento do IDEB da escola.

O ex-diretor e atual secretário municipal de Educação, Genivaldo Correia, foi um dos homenageados. Ele foi eleito diversas vezes pela comunidade em gestão democrática. Genivaldo é da Ouricuri e muito querido por aquela comunidade.

Também foram homenageados a vice-diretora, Aparecida Teles, também eleita por diversas vezes em gestão democrática e o grupo de coordenação que é composto por: Valéria Fernandes, Janine Freire e Cícera Correia.

A homenagem foi estendida à professora veterana Lúcia Fernandes, que contribui na formação de muitos professores e atualmente leciona na escola.

O evento também contou com a presença de um ex-professor da João Cordeiro, Adelmo Dorôtheu, que também contribuiu para o desenvolvimento da escola.

“Nossa gestão está terminando e nosso sentimento hoje é de dever cumprido e bastante orgulhosos pelo trabalho lindo, com humildade, esforço e bastante dedicação que fizemos”, destaca nota divulgada pela atual gestão da escola.

A equipe também organizou a entrega de certificados de Gestor Destaque desses últimos sete anos, como também para a coordenação.