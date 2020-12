Documentário O Poeta Lambe Sola

Poeta e sapateiro, Antonio Aurélio de Morais, que se autointitulou Lambe-Sola, também conhecido como Mestre Tonho Lambe-Sola e Pé Quebrado. Entre pregos e solados, cola e sapatos, poemas matutos que falam de momentos do cotidiano, utilizando a linguagem do homem simples, caipira na escrita e na forma de declamar, mesclando sabedoria popular, pitadas de humor, com espaço até para instantes lascivos.

Com direção de Celso Brandão, o documentário de 2007, produzido pela Estrela do Norte Cinema e Fotografia, conta um pouco da vida e da obra desse grande poeta atalaiense, o Antônio Aurélio de Moraes, o Tonho Sapateiro, falecido em novembro de 2015.

O Poeta Lambe Sola from Estrela do Norte on Vimeo.

Argumento: Sidney Wanderley.

Roteiro: Fernando Fiúza

Fotografia e Direção: Celso Brandão.

Edição e Câmera Adicional: Pedro Octavio Brandão.

Música: “Saboeiro” Zé do Cavaquinho, solista João Rodrigues de Moura.

Arquivo de Imagens: Eloi Brandão Sá, Museu da Imagem e do Som e Celso Brandão.

Produção: Estrela do Norte.